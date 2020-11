Il nuovo singolo di Roby Facchinetti è Invisibili, ultimo brano scritto con Stefano D’Orazio (audio e testo) (Di lunedì 30 novembre 2020) Invisibili è il nuovo singolo di Roby Facchinetti, in radio dal 1° dicembre. Il brano è contenuto nell’ultimo album dell’artista bergamasco, con un testo che porta la firma di Stefano D’Orazio. Il brano è rivolto agli ultimi, che in questi mesi di emergenza sanitaria sono diventati gli anziani. La pandemia ha dimenticato i suoi nonni, con intere generazioni spazzate via dal Coronavirus. Il testo scritto da SDO racconta la storia di una coppia di anziani che vive in solitudine ma gode ancora di un amore reciproco. Il nuovo singolo in radio sarà accompagnato da un videoclip girato da Gaetano Morbioli, con Roby ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)è ildi, in radio dal 1° dicembre. Ilè contenuto nell’album dell’artista bergamasco, con unche porta la firma di. Ilè rivolto agli ultimi, che in questi mesi di emergenza sanitaria sono diventati gli anziani. La pandemia ha dimenticato i suoi nonni, con intere generazioni spazzate via dal Coronavirus. Ilda SDO racconta la storia di una coppia di anziani che vive in solitudine ma gode ancora di un amore reciproco. Ilin radio sarà accompagnato da un videoclip girato da Gaetano Morbioli, con...

