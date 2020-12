“Il nostro vaccino è risultato efficace al 100% contro i casi covid grave”, annuncia l’americana ‘Moderna’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Ribadito fino alla nausea in questi giorni, è ormai dato per certo l’arrivo in Italia, da inizio anno, di almeno uno dei due vaccini anti-covid messi a punto. Nello specifico le attenzioni si sono concentrate su quello realizzato dalla ‘Moderna’ anche perché, a fronte degli studio condotti, si è rivelato efficace fino alla fase 3, assicurandogli tra l’atro una percentuale di successo del 94,1% nei contagiati mentre, nei confronti dei malati gravi – in stato avanzato – addirittura del 100%. Moderna: “vaccino valido al 100% nei casi gravi, al 96,1% nei contagiati” Come dicevamo, la sperimentazione, che ha coinvolto 30mila volontari, con 196 casi di coronavirus accertato, 30 dei quali gravi, ha convalidato gli esiti dell’analisi ad interim. Come dicevamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) Ribadito fino alla nausea in questi giorni, è ormai dato per certo l’arrivo in Italia, da inizio anno, di almeno uno dei due vaccini anti-messi a punto. Nello specifico le attenzioni si sono concentrate su quello realizzato dallaanche perché, a fronte degli studio condotti, si è rivelatofino alla fase 3, assicurandogli tra l’atro una percentuale di successo del 94,1% nei contagiati mentre, nei confronti dei malati gravi – in stato avanzato – addirittura del. Moderna: “valido alneigravi, al 96,1% nei contagiati” Come dicevamo, la sperimentazione, che ha coinvolto 30mila volontari, con 196di coronavirus accertato, 30 dei quali gravi, ha convalidato gli esiti dell’analisi ad interim. Come dicevamo ...

