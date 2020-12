Il modello Tulsa, la lunga saga dei ristori e il lavoro minorile negli Usa (Di lunedì 30 novembre 2020) modello Tulsa«Hi, remote workers! We’ll pay you to work from Tulsa». Chi negli Stati Uniti ha in programma di lavorare da remoto anche nei prossimi mesi, potrebbe pensare di trasferirsi a Tulsa, Oklahoma. In cambio, la città offre 10mila dollari e una card gratuita per l’accesso a uno spazio di coworking. Le uniche due regole sono: essere un lavoratore a distanza a tempo pieno con più di 18 anni e impegnarsi a vivere a Tulsa almeno per un anno. Valigie pronte Tulsa Remote, il programma finanziato dalla Kaiser Family Foundation, è stato lanciato nel 2018, quindi prima della pandemia. Ma quest’anno ha registrato un picco di richieste. Delle 400 persone che ci sono trasferite negli ultimi due anni, solo in tre hanno lasciato la città. E altri nuovi 100 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 novembre 2020)«Hi, remote workers! We’ll pay you to work from». ChiStati Uniti ha in programma di lavorare da remoto anche nei prossimi mesi, potrebbe pensare di trasferirsi a, Oklahoma. In cambio, la città offre 10mila dollari e una card gratuita per l’accesso a uno spazio di coworking. Le uniche due regole sono: essere un lavoratore a distanza a tempo pieno con più di 18 anni e impegnarsi a vivere aalmeno per un anno. Valigie pronteRemote, il programma finanziato dalla Kaiser Family Foundation, è stato lanciato nel 2018, quindi prima della pandemia. Ma quest’anno ha registrato un picco di richieste. Delle 400 persone che ci sono trasferiteultimi due anni, solo in tre hanno lasciato la città. E altri nuovi 100 ...

