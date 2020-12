Il medico personale di Maradona in lacrime: "Ho fatto l'impossibile" (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Il medico personale di Diego Maradona, Leopoldo Luque, si è difeso, in lacrime durante una conferenza stampa, dalle accuse di negligenza nelle cure del calciatore morto mercoledì all'età di 60 anni. La procura argentina ha aperto un'indagine per omicidio colposo e tra i principali indiziati vi è il medico 39enne che lo aveva operato un paio di settimane prima del decesso. "Volete sapere di cosa sono responsabile?", ha chiesto Luque tra i singhiozzi. "Di averlo amato, di essermi preso cura di lui, di avergli allungato la vita, di averla migliorata fino in fondo". Luque ha detto di aver fatto "tutto quello che poteva, fino all'impossibile" e si considerava un "amico" di Maradona e lo vedeva "come un padre, non come un paziente". Il giovane chirurgo, titolare di una clinica a ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Ildi Diego Maradona, Leopoldo Luque, si è difeso, indurante una conferenza stampa, dalle accuse di negligenza nelle cure del calciatore morto mercoledì all'età di 60 anni. La procura argentina ha aperto un'indagine per omicidio colposo e tra i principali indiziati vi è il39enne che lo aveva operato un paio di settimane prima del decesso. "Volete sapere di cosa sono responsabile?", ha chiesto Luque tra i singhiozzi. "Di averlo amato, di essermi preso cura di lui, di avergli allungato la vita, di averla migliorata fino in fondo". Luque ha detto di aver"tutto quello che poteva, fino all'" e si considerava un "amico" di Maradona e lo vedeva "come un padre, non come un paziente". Il giovane chirurgo, titolare di una clinica a ...

