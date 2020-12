Il “lessico famigliare” del debito pubblico

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilè tornato al centro del dibattito. Ristrutturazione, ridenominazione, sterilizzazione e sempre più insistentemente cancellazione del, costituiscono ildi questo dibattito italiano. Sarebbe invece utile concentrarsi collettivamente solo su un lemma meno utilizzato: sostenibilità. A tutti noi deve interessare quello che interessa ai mercati, cioè che il nostrosia sostenibile. In altre parole: il nostro tasso di crescita deve essere superiore ai tassi di interesse che paghiamo sui titoli governativi. Naturalmente, non controlliamo i tassi di interesse, ma l’aspettativa è che la BCE mantenga una politica monetaria accomodante e che i tassi rimangano bassi per tempo a venire. Controlliamo la crescita? Neanche, ma possiamo certamente ...