Il lavoro di storiche

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 30 novembre 2020) Accettando la proposta avanzata da Simona Bonsignori in Interrogare le nostre vite, ci siamo incontrate virtualmente per parlare di come sta cambiando ildi cura inteso in senso lato. L’abbiamo fatto con particolare riferimento alle nostre esperienze, che includono ilintellettuale, e abbiamo preso alla lettera l’esigenza di incontri tra frammenti di pensieri nostri e altrui, organizzando i nostri scambi per parole chiave. PASSATO-PRESENTE (Teresa) I molti richiami a situazioni del passato nel dibattito pubblico – le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.