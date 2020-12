Il Guardian: “Altro che dio, Maradona è stato lo stregone dell’ultima città pagana al mondo” (Di lunedì 30 novembre 2020) A tenere il conto di quante volte Maradona è stato raccontato come “dio”, in questi giorni di lutto mondiale, non basterebbe un supercalcolatore della Nasa. Ma questa simbolica ridondanza del concetto religioso accostato ad un mito popolare oltre che sportivo coinvolge anche Napoli, la città che l’ha eletto divinità. Il Guardian ne dà una lettura un po’ diversa, sottolineando che proprio l’aderenza fideistica a Maradona riguarda una città definita “l’ultima città pagana del mondo”. Ed Vulliamy scrive che Napoli “esiste su una faglia all’ombra di un vulcano, in prossimità dei culti della morte e dell’aldilà, piena di ciò che gli atei e gli europei del nord chiamano “superstizione”. Santuari familiari – e molti per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) A tenere il conto di quante volteraccontato come “dio”, in questi giorni di lutto mondiale, non basterebbe un supercalcolatore della Nasa. Ma questa simbolica ridondanza del concetto religioso accoad un mito popolare oltre che sportivo coinvolge anche Napoli, lache l’ha eletto divinità. Ilne dà una lettura un po’ diversa, sottolineando che proprio l’aderenza fideistica ariguarda unadefinita “l’ultimadel. Ed Vulliamy scrive che Napoli “esiste su una faglia all’ombra di un vulcano, in prossimità dei culti della morte e dell’aldilà, piena di ciò che gli atei e gli europei del nord chiamano “superstizione”. Santuari familiari – e molti per ...

