Il governo inglese contro una famosa serie Netflix: "Menzogne su Diana" (Di lunedì 30 novembre 2020) Dura critica del governo inglese alla nota serie Netflix, The Crown. Downing Street chiede che sia inserito un disclamier per le vicende riguardanti Lady Diana. Ad oltre due settimane di distanza dalla sua uscita, The Crown suscita ancora aspre critiche nel Regno Unito. Arriva proprio da Downing Street l'ultimo attacco frontale alla serie targata Netflix L'articolo proviene da YesLife.it.

