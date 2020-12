Il Governo approva il Decreto Ristori Quater: di cosa si tratta? (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri il Governo ha approvato il nuovo Decreto Ristori Quater. Si tratta di un Decreto nel quale vengono varate nuove misure per dare sostegno ai lavoratori e alle imprese nello specifico il rinvio del pagamento delle tasse, indennizzi per i lavoratori del terzo settore stagionali, spettacolo, turismo e così via. Ma scopriamo nel dettaglio le nuove misure. Proroga Irpef, Ires e Irap È prevista la proroga del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 20 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti con attività d’impresa, arte o professione. Mentre per le imprese con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno avuto un calo del fatturato del 33% nei primi mesi del 2020, la proroga è estesa al 30 aprile. Inoltre la proroga si estende nelle ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri ilhato il nuovo. Sidi unnel quale vengono varate nuove misure per dare sostegno ai lavoratori e alle imprese nello specifico il rinvio del pagamento delle tasse, indennizzi per i lavoratori del terzo settore stagionali, spettacolo, turismo e così via. Ma scopriamo nel dettaglio le nuove misure. Proroga Irpef, Ires e Irap È prevista la proroga del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 20 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti con attività d’impresa, arte o professione. Mentre per le imprese con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno avuto un calo del fatturato del 33% nei primi mesi del 2020, la proroga è estesa al 30 aprile. Inoltre la proroga si estende nelle ...

