Il giuslavorista Fusani | In dl Ristori quater misure assistenziali per lavoratori spettacolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Labitalia) - "È chiaro che questi provvedimenti hanno solo una funzionestica. Non si intravede ancora su quali linee si orienterà l'azione di governo per la ripresa e lo sviluppo del settore che porti a regime, anzi che porti ad un miglioramento del settore". Così ad Adnkronos/Labitalia Marioe arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale, commenta le azioni previste dal Dlper ildelloè negoziatore e coordinatore per i rinnovi di Ccnl nazionali, territoriali e aziendali di diverse categorie: tra queste il metalmeccanico, il commercio, Tlc, editoria, logistica ed entertainment. "Il cinema italiano stava vivendo un momento di forte attrattività per ...