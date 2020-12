Il gigante dei social media Facebook chiude un’altra acquisizione mentre crescono le preoccupazioni in materia di antitrust (Di martedì 1 dicembre 2020) Il colosso dei social media Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) sta aggiungendo un’altra società alla sua attività poiché ha accettato di acquistare la startup Kustomer per poco più di 1 miliardo di dollari. Chi è Kustomer? Kustomer è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) omnicanale che aiuta le aziende ad automatizzare le attività ripetitive, ha affermato Facebook nel suo comunicato stampa. La piattaforma dell’azienda aiuta i lavoratori a massimizzare la loro produttività poiché offre loro più tempo per lavorare su attività meno ripetitive. La logica alla base dell’acquisizione di Kustomer si accorda con l’attenzione di Facebook più sulla messaggistica e meno sulla sua piattaforma di social media ... Leggi su invezz (Di martedì 1 dicembre 2020) Il colosso dei, Inc. (NASDAQ: FB) sta aggiungendosocietà alla sua attività poiché ha accettato di acquistare la startup Kustomer per poco più di 1 miliardo di dollari. Chi è Kustomer? Kustomer è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) omnicanale che aiuta le aziende ad automatizzare le attività ripetitive, ha affermatonel suo comunicato stampa. La piattaforma dell’azienda aiuta i lavoratori a massimizzare la loro produttività poiché offre loro più tempo per lavorare su attività meno ripetitive. La logica alla base dell’di Kustomer si accorda con l’attenzione dipiù sulla messaggistica e meno sulla sua piattaforma di...

