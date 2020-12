Il futuro si chiama Kamala (Di lunedì 30 novembre 2020) «Ogni ragazzina che ci guarda, questa notte, vede l’America come una terra di possibilità». Il primo discorso di Kamala Harris da prima vicepresidente donna degli Stati Uniti resterà nella Storia, insieme al suo sorriso nel tailleur bianco delle suffragette. Lo stile di Kamala Harris sfoglia la gallery Quella notte, il 7 novembre, l’ex soldatessa afroamericana Rickie Bailey era in lacrime ad Atlanta, in Georgia. Per gran parte della vita sua nonna non aveva potuto votare, nel profondo Sud: «Ora al potere c’è una donna che ha il mio aspetto, in cui posso riconoscermi. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 novembre 2020) «Ogni ragazzina che ci guarda, questa notte, vede l’America come una terra di possibilità». Il primo discorso diHarris da prima vicepresidente donna degli Stati Uniti resterà nella Storia, insieme al suo sorriso nel tailleur bianco delle suffragette. Lo stile diHarris sfoglia la gallery Quella notte, il 7 novembre, l’ex soldatessa afroamericana Rickie Bailey era in lacrime ad Atlanta, in Georgia. Per gran parte della vita sua nonna non aveva potuto votare, nel profondo Sud: «Ora al potere c’è una donna che ha il mio aspetto, in cui posso riconoscermi. ...

