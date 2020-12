(Di lunedì 30 novembre 2020) Unche può risultare pericoloso e che sembra quindi avere effetti collaterali nonostante riesca a curare il Coronavirus. anti-(web source)La lotta al Coronavirus sta sortendo una vera e propria corsa al vaccino. Non tutte le strade percorse sembrano però poterai risultati sperati. A tal proposito sul tavolo di numerose aziende, e soprattutto scienziati, c’è unin particolare. Questo, secondo quanto affermato da molti, sarebbe d’aiutoil tanto temuto virus, ma porterebbe danni di altro tipo. Leggi qui —> Famiglia Reale completamente in lutto: é venuta a mancare lady Elizabeth Leggi qui –> La sanità pubblica è al collasso: se fosse privata come sarebbe andata? Ecco quindi che si parla sempre più abitualmente di ...

zazoomblog : Il farmaco utilizzato contro il Covid che può portare al suicidio - #farmaco #utilizzato #contro #Covid - Testament73 : RT @IlariaBifarini: L'utilizzo di #idrossiclorochina, ci dicono ora, può provocare disturbi psichiatrici e comportamenti associati al suici… - Damiano27221892 : RT @IlariaBifarini: L'utilizzo di #idrossiclorochina, ci dicono ora, può provocare disturbi psichiatrici e comportamenti associati al suici… - daniele19921 : RT @IlariaBifarini: L'utilizzo di #idrossiclorochina, ci dicono ora, può provocare disturbi psichiatrici e comportamenti associati al suici… -

Ultime Notizie dalla rete : farmaco utilizzato

La clorochina e l'idrossiclorochina sono autorizzate nell'Unione Europea per il trattamento di alcune malattie autoimmuni e della malaria. Pur se non autorizzate per il Covid-19, sono state utilizzate ...Emergono i dettagli degli arresti di stamattina della Guardia di Finanza di Torino per una gara che ha riguardato anche l'ospedale di Asti.