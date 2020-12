Il Covid uccide ancora, morto noto farmacista di Castellammare (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Covid continua ad uccidere, morto noto farmacista di Castellammare. Si chiamava Enzo Bosso, aveva 64 anni ed era farmacista del quartiere Annunziatella. A darne notizia sono la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e Federfarma. «Nell’arco di pochi giorni sale così a venti il triste computo dei farmacisti caduti mentre svolgevano la loro opera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilcontinua adre,di. Si chiamava Enzo Bosso, aveva 64 anni ed eradel quartiere Annunziatella. A darne notizia sono la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e Federfarma. «Nell’arco di pochi giorni sale così a venti il triste computo dei farmacisti caduti mentre svolgevano la loro opera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

