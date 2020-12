Il Coordinamento degli Ordini dei Medici della Campania scrive al presidente De Luca (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Il Coordinamento degli OMCEO della Campania, esprime solidarietà verso i colleghi di Napoli e dell’intera regione, di fronte alla terminologia utilizzata su fatti al momento non circostanziati, così che al sacrificio, alla stanchezza e ai pericoli di vita di ogni giorno si viene ad aggiungere la demotivazione e la delegittimazione nell’impegno professionale”. E’ stata inviata ieri al presidente della Giunta della Regione Campania Vincenzo De Luca, la lettera firmata dal dottore Giovanni D’Angelo nella sua qualità di presidente del Coordinamento degli Ordini dei Medici della regione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “IlOMCEO, esprime solidarietà verso i colleghi di Napoli e dell’intera regione, di fronte alla terminologia utilizzata su fatti al momento non circostanziati, così che al sacrificio, alla stanchezza e ai pericoli di vita di ogni giorno si viene ad aggiungere la demotivazione e la delegittimazione nell’impegno professionale”. E’ stata inviata ieri alGiuntaRegioneVincenzo De, la lettera firmata dal dottore Giovanni D’Angelo nella sua qualità dideldeiregione ...

