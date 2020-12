Il Comune di San Vito Lo Capo si dota del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), (Di lunedì 30 novembre 2020) noto anche come Testamento biologico. Il Consiglio comunale, infatti, riunitosi lo scorso 27 novembre nel rispetto delle Disposizioni anti Covid-19, ha approvato all’unanimità il regolamento relativo “all’istituzione del Registro e le modalità operative di ricevimento e registrazione delle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 30 novembre 2020) noto anche come Testamento biologico. Il Consiglio comunale, infatti, riunitosi lo scorso 27 novembre nel rispettoanti Covid-19, ha approvato all’unanimità il regolamento relativo “all’istituzione dele le modalità operative di ricevimento e registrazione... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

reportrai3 : Il Comune di Milano per il nuovo stadio a San Siro tratta con i club, ma non sa chi sono i proprietari effettivi de… - visitmuve_it : Dal 4 dicembre 2020 un 'faro' luminoso realizzato dall'artista Fabrizio Plessi, composto da oltre 80 moduli, illumi… - ciropellegrino : 'Lo Stadio San Paolo dedicato a #Maradona', la proposta in Comune a #Napoli per la morte del campione - GoldenNadjia : @zaynmylove_ Perche i cantanti di un certo peso cantano in arene di una certa grandezza, oltre il San Paolo (che pu… - flamanc24 : RT @perchetendenza: 'Comunale': Perché l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello ha annunciato che il San Paolo si chiamer… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune San Lo stemma del Comune di San Giovanni Valdarno nella Galleria dei Comuni della Madonna di Montenero Arezzo Notizie Nessun Comune si salva dal contagio Ancona la più colpita, Jesi e Osimo a ruota

Il capoluogo il 29 novembre faceva registrare 816 casi di persone affette dal virus, la città di Federico II 353, i "Senza testa" 303. Alti anche i dati di Senigallia e di Castelfidardo. Ripe e Castel ...

A Milano ritorna il panettone sospeso, la dolcezza di 14 pasticcerie per aiutare gli ultimi

Torna, dal 7 al 22 dicembre, l’iniziativa del Comune del panettone sospeso ... Moriondo; Cracco Pasticceria; San Gregorio; Sant’Ambroeus; Ungaro; Vergani.

Il capoluogo il 29 novembre faceva registrare 816 casi di persone affette dal virus, la città di Federico II 353, i "Senza testa" 303. Alti anche i dati di Senigallia e di Castelfidardo. Ripe e Castel ...Torna, dal 7 al 22 dicembre, l’iniziativa del Comune del panettone sospeso ... Moriondo; Cracco Pasticceria; San Gregorio; Sant’Ambroeus; Ungaro; Vergani.