Il Chelsea pareggia contro il Tottenham | la domenica di Premier League

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilile vola in zona Champions, gli Spurs invece rimangono in testa alla classifica insieme al Liverpool. Vince il Manchester United a Southampton, cade l’Arsenal all’Emirates Stadiumil sorprendente Wolverhampton del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo. Successo del Manchester United, trascinato da Edinson Cavani Ad aprire laL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare:: probabili formazioni, pronostico e quote Il Manchester City gioca a tennis, Sarri non saluta Pep! Ildi Abramovich è tornato a spendere Thiago Silva è un giocatore del ...