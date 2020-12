Il cda di Unicredit costringe Mustier al passo indietro (Di lunedì 30 novembre 2020) Si apre ufficialmente la ricerca di un nuovo ad per Unicredit: Jean Pierre Mustier, che guida la banca dal 2016, lascerà l’istituto al più tardi alla fine del mandato in corso, che scade nell’aprile 2021 insieme a quello dell’intero Consiglio. Recentemente il cda ha cooptato l’ex ministro Pier Carlo Padoan, che sarà designato a presidente, e la banca può “ora avviare i lavori sulla futura composizione del Consiglio di Amministrazione”. Mustier manterrà il suo incarico fino alla fine del suo mandato “o fino alla nomina di un successore per garantire una transizione ordinata”. Il Presidente designato e il Consiglio di Amministrazione - spiega Unicredit - inizieranno una ricerca, sia all’interno che all’esterno del gruppo, per identificare il nuovo ad “seguendo un processo di selezione accurato e rigoroso che riflette ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Si apre ufficialmente la ricerca di un nuovo ad per: Jean Pierre, che guida la banca dal 2016, lascerà l’istituto al più tardi alla fine del mandato in corso, che scade nell’aprile 2021 insieme a quello dell’intero Consiglio. Recentemente il cda ha cooptato l’ex ministro Pier Carlo Padoan, che sarà designato a presidente, e la banca può “ora avviare i lavori sulla futura composizione del Consiglio di Amministrazione”.manterrà il suo incarico fino alla fine del suo mandato “o fino alla nomina di un successore per garantire una transizione ordinata”. Il Presidente designato e il Consiglio di Amministrazione - spiega- inizieranno una ricerca, sia all’interno che all’esterno del gruppo, per identificare il nuovo ad “seguendo un processo di selezione accurato e rigoroso che riflette ...

