Il Calendario Tricostarc 2021 per celebrare la bellezza con le pazienti oncologiche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020) La caduta dei capelli neiche sono costretti a seguire dei trattamenti chemioterapici è uno degli effetti collaterali più devastanti che un individuo è tenuto ad affrontare dal punto di vista emotivo. Il cancro trasforma dentro e fuori La perdita totale o quasi dei capelli si ripercuote in massima parte sull’autostima e sull’autopercezione delle donne, che affidano da sempre ai capelli una parte importante della loroe dell’impressione che possono dare al prossimo di se stesse. Per questo motivo le parrucche perchemioterapici costituiscono un fortissimo supporto emotivo per coloro che soffrono immensamente nel non riconoscere più la propria immagine nello specchio. Ovviamente non sono solo ioncologici ad attraversare un periodo estremamente difficile mentre si sottopongono alle ...