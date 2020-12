Il Caffè degli artisti, Lucianna De Falco grande ospite del 30 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Puntata con ospite la grandissima attrice che si racconta in esclusiva, ma anche tanto altro dalle eccellenze italiane del cibo fino agli amici a quattro zampe nel salotto condotto da Carlo Senes e Antonio Delle Donne. Torna anche questa settimana Il Caffè degli artisti, il programma prodotto da Alfonso Stagno che racconta l’arte a 360º sulle frequenze di Odeon TV (canale 177 del digitale terrestre). Protagonista assoluta dell’appuntamento sarà l’attrice Lucianna De Falco, che si racconterà collegata via Skype in un’intervista esclusiva alla coppia di conduttori composta da Antonio Delle Donne e Carlo Senes: dal ritorno post covid sul set fino agli ultimi premi a Venezia, passando per i suoi lavori più recenti come il cortometraggio L’Attesa e il ritorno sul set di Un Posto al Sole. Si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Puntata conla grandissima attrice che si racconta in esclusiva, ma anche tanto altro dalle eccellenze italiane del cibo fino agli amici a quattro zampe nel salotto condotto da Carlo Senes e Antonio Delle Donne. Torna anche questa settimana Il, il programma prodotto da Alfonso Stagno che racconta l’arte a 360º sulle frequenze di Odeon TV (canale 177 del digitale terrestre). Protagonista assoluta dell’appuntamento sarà l’attriceDe, che si racconterà collegata via Skype in un’intervista esclusiva alla coppia di conduttori composta da Antonio Delle Donne e Carlo Senes: dal ritorno post covid sul set fino agli ultimi premi a Venezia, passando per i suoi lavori più recenti come il cortometraggio L’Attesa e il ritorno sul set di Un Posto al Sole. Si ...

