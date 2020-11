Il bonus Natale di mille euro per i precari: chi lo può prendere (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi il decreto Ristori quater da 8 miliardi, approvato ieri notte dal Consiglio dei ministri, arriva in Gazzetta ufficiale. Nel provvedimento 700 milioni sono dedicati ai bonus di Natale da 1.000 euro ai lavoratori precari di turismo, terme e spettacolo e da 800 euro per quelli dello sport. Spiega Repubblica Varato il bonus di Natale per i lavoratori precari. L’indennità vale 1.000 euro e va agli addetti di turismo, terme e spettacolo. E poi agli stagionali non del turismo, somministrati, lavoratori a chiamata, venditori a domicilio, intermittenti, autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps. Tutte le categorie che avevano ricevuto il bonus in marzo e aprile da 600 euro, poi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi il decreto Ristori quater da 8 miliardi, approvato ieri notte dal Consiglio dei ministri, arriva in Gazzetta ufficiale. Nel provvedimento 700 milioni sono dedicati aidida 1.000ai lavoratoridi turismo, terme e spettacolo e da 800per quelli dello sport. Spiega Repubblica Varato ildiper i lavoratori. L’indennità vale 1.000e va agli addetti di turismo, terme e spettacolo. E poi agli stagionali non del turismo, somministrati, lavoratori a chiamata, venditori a domicilio, intermittenti, autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps. Tutte le categorie che avevano ricevuto ilin marzo e aprile da 600, poi ...

