Il 4 dicembre arriva il nuovo album di Claudio Baglioni e il 3 lo anticipa su RayPlay

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma. «Il tempo è l’avversario micidiale di ognuno di noi: vincerà sempre lui, qualche volta ci farà pareggiare, ed è un corrergli dietro fino a quando non ci sarà più». Lo ha sostenuto in conferenza a distanzaalla vigilia della pubblicazione di “In questa storia che è la mia”, un-narrazione o, come si diceva una volta, una volta “concept”, con una ouverture, 14 brani, 4 interludi piano e voce, un finale, chevenerdì 4, a sette anni dal precedente “ConVoi”. Questo discodopo 50 anni della carriera di. «È unche sente questi 50 anni – ha confessato – Mi trovo ancora oggi a fare questo mestiere e ogni giorno che passa se ne aggiunge un ...