Ibrahimovic, Lukaku, Ronaldo: l'assenza dei big 'vale' lo Scudetto (Di lunedì 30 novembre 2020) Il weekend calcistico ha visto le tre grandi giocare senza i rispettivi leader: Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo fuori, un'assenza da Scudetto Un weekend senza fuoriclasse. Nella giornata di campionato in cui si è ricordata la memoria di Maradona, le tre big di Serie A hanno dovuto fare a meno dei loro campioni. Milan senza Ibrahimovic Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

albo_interista : Inter senza Lukaku vince, Milan senza Ibrahimovic vince, Juve senza Ronaldo vinc...ah no! Ma è sempre #Pirlolandia #MilanFiorentina - kesseedorf : #Milan senza #Ibrahimovic W vs Bodo Glimt W vs Crotone W vs Rio Ave W vs Spezia D vs Lille W vs Fiorentina #Inter s… - barlumedisperan : @LucaBilla @PresMoratti Per la regola dei vasi comunicanti potremmo anche dire juve, Milan e inter si confermano d… - aldp__ : tutti dicono: Inter dipendente da Lukaku, Milan dipendente da Ibrahimovic... ok ci sta, ma mai quanto la Juve sia d… - Dalla_SerieA : Ibrahimovic, nonostante l'infortunio è uno dei favoriti per il titolo di capocannoniere - -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Lukaku Quando Ibrahimovic, Lukaku e Mkhitaryan giocavano nella stessa squadra (ma erano un problema) Sport Fanpage Classifica marcatori Serie A/ Ibrahimovic capocannoniere, ma CR7…

Classifica marcatori Serie A, in vista della 9^ giornata il trono del capocannoniere è di Ibrahimovic, inseguito da Cristiano Ronaldo e Lukaku.

Serie A, Sassuolo decisivo per l’Inter, il Milan alla prova Viola senza Ibra

La nona giornata di Serie A inizia con i fuochi d’artificio, con una sfida tra due formazioni che attraversano un momento molto diverso. Da un lato il Sassuolo è secondo il classifica, è una delle tre ...

