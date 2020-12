I segnali dell’innamoramento | ecco dieci indizi da non sottovalutare

Leggi su chedonna

(Di lunedì 30 novembre 2020) Per ognuno di noi, con ogni probabilità, ci sono diversi. Questi, però, sono veramente universali! Anche se così non dovrebbe essere, molte volte ci ritroviamo in rapporti che definire ambigui è un eufemismo. Capita spesso, infatti, che con il partner non si voglia mettere in chiaro la situazione e lasciamo che la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it