I Croods 2 - Una nuova era guida il box office USA del Ringraziamento

L'unica scossa al box office pandemico americano del Ringraziamento arriva dall'uscita di I Croods 2 - Una nuova era, sequel animato che incassa 17 milioni complessivi, 9,7 dei quali incassati nel weekend in 2.211 sale, con una media per sala di 4.391 dollari, ridando un po' di ossigeno a un botteghino asfittico in piena emergenza sanitaria. La pellicola di animazione, sequel del fortunato I Croods del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

