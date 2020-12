I Croods 2 | l’esperimento dell’uscita al cinema e in streaming allo stesso tempo

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo il grande successo del primo capitolo i cavernicoli animati sono tornati alcon I2 – Una nuova era. L’uscita del film, negli Stati Uniti, era stata fissata per dicembre 2020, ma a sorpresa la casa di produzione ha deciso di anticiparlo un mese, più precisamente in occasione del periodo del Ringraziamento, il 25 novembre 2020.della Universal trae piattaformeSecondo i dati riportati anche dal sito Cooming Soon, la pellicola avrebbe incassato circa 14 milioni di dollari a partire dal mercoledì scorso. Una cifra molto buona se consideriamo il fatto che idelle grandi città come New York e Los Angeles sono ancora chiusi a causa della pandemia da Coronavirus. In questo periodo così difficile, però, I2 ha ...