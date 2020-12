I 10 personaggi più insopportabili delle serie TV (Di lunedì 30 novembre 2020) La nostra classifica dei personaggi più insopportabili delle serie TV: da Dawn Summers a Skyler White ecco chi, al solo pensiero, ci fa ancora ribollire il sangue. L'amore viscerale per una serie TV ci ha spinto a seguire le avventure dei suoi protagonisti stagione dopo stagione, anno dopo anno (quando ancora il binge watching compulsivo sui siti di streaming era un sogno lontano): tale dedizione era dovuta alla necessità imprescindibile di sapere se i nostri personaggi del cuore avrebbero finalmente trovato l'amore, se avrebbero realizzato i propri sogni o se - e la futilità della vita umana ne Il trono di spade in questo non aiutava - sarebbero sopravvissuti. Se l'attaccamento ad un personaggio ci spingeva ad andare avanti, l'odio per altri spesso poteva farci ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 novembre 2020) La nostra classifica deipiùTV: da Dawn Summers a Skyler White ecco chi, al solo pensiero, ci fa ancora ribollire il sangue. L'amore viscerale per unaTV ci ha spinto a seguire le avventure dei suoi protagonisti stagione dopo stagione, anno dopo anno (quando ancora il binge watching compulsivo sui siti di streaming era un sogno lontano): tale dedizione era dovuta alla necessità imprescindibile di sapere se i nostridel cuore avrebbero finalmente trovato l'amore, se avrebbero realizzato i propri sogni o se - e la futilità della vita umana ne Il trono di spade in questo non aiutava - sarebbero sopravvissuti. Se l'attaccamento ad uno ci spingeva ad andare avanti, l'odio per altri spesso poteva farci ...

team_world : ?Ah, vedo Harry Potter. La nostra nuova…celebrità? così conoscevamo Severus Piton, uno dei personaggi più controver… - Sonia31370597 : @giobandnere Ma è molto più vergognoso chi li invita nelle trasmissioni personaggi del genere c'è n'è sono tanti - Ingrid_crf26 : RT @di_co_se: Buongiorno solo a Rosalinda che è in tendenza anche quando prega. È uno dei personaggi più discussi di tutti i GFVIP. La odia… - giancarloper : @daniel78ASR non ce la fanno proprio a comprenderlo...ma poi la categoria peggiore e' quella dei personaggi che pur… - Prvide : Tutti i personaggi di Anna Karenina tranne Kostja Levin, ho dovuto lasciare il libro a metà perché davvero non ne p… -

Ultime Notizie dalla rete : personaggi più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it