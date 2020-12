Huawei si prepara a rivoluzionare la fotografia mobile con la fotocamera a lenti liquide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Negli ultimi anni il colosso cineseha saputo affermarsi anche grazie al proprio comparto fotografico, di alta qualità, tanto da riuscire a diventare il nuovo punto di riferimento per laperò non riposa sugli allori ed ecco quindi cheè pronta a fare un ulteriore step per alzare ancora di più le prestazioni fotografiche dei suoi smartphone. Come? L’azienda cinese riferisce di essere nella fase finale del processo di test per creare la prima. Si tratta di una soluzione innovativa che, almeno sulla carta, avrà il vantaggio di rendere praticamente istantaneo l’autofocus, allo stesso livello di quello dell’occhio umano. Il primo smartphone ad implementare tale tecnologia dovrebbe essere il ...