“Ho preso tanti farmaci, voglio morire”, donna salvata dal tam tam social a Napoli (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vuole togliersi la vita perché afflitta da problemi economici e annuncia sui social di aver assunto una grossa quantità di farmaci per farla finita. Parte subito il tam tam di amici e la segnalazione arriva agli agenti della polizia postale che nel giro di poco tempo riescono a risalire all’identità della donna, 39enne, e a raggiungere l’abitazione in cui si trovava. L’episodio si è verificato a Napoli. Gli accertamenti informatici sul profilo hanno consentito di risalire all’identità della donna. Gli agenti della Polizia Postale di Napoli, coordinati dal vicequestore Maria Rosaria Romano, hanno rapidamente raggiunto la casa in cui si trovava la donna. Gli agenti l’hanno trovata sul letto in stato di incoscienza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vuole togliersi la vita perché afflitta da problemi economici e annuncia suidi aver assunto una grossa quantità diper farla finita. Parte subito il tam tam di amici e la segnalazione arriva agli agenti della polizia postale che nel giro di poco tempo riescono a risalire all’identità della, 39enne, e a raggiungere l’abitazione in cui si trovava. L’episodio si è verificato a. Gli accertamenti informatici sul profilo hanno consentito di risalire all’identità della. Gli agenti della Polizia Postale di, coordinati dal vicequestore Maria Rosaria Romano, hanno rapidamente raggiunto la casa in cui si trovava la. Gli agenti l’hanno trovata sul letto in stato di incoscienza ...

HuffPostItalia : Lillo Petrolo: 'Ho preso il covid in modo banale, avevo abbassato la mascherina per respirare' - pisto_gol : Posso sbagliare, ma ho visto pochi difensori esterni forti come W.SINGO (2000) 190 centimetri di forza,tecnica e in… - berlusconi : Federazione? Ne ho parlato con Matteo. Vogliamo lavorare insieme ad un progetto comune per l’Italia in vista delle… - BlueBandit_16 : RT @pierspollon: Non ho mangiato... ho preso un imbuto e ho fatto scivolare dentro il cenone di Natale. Questo solo per voi .. #viteinfuga - leanitonback : Ma stronza quando l’ho preso io costava il doppio -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho preso Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia