Hazard, secondo il medico del Belgio i suoi infortuni derivano dallo stress (Di lunedì 30 novembre 2020) Il medico della Nazionale Belga Kris Van Crombrugge ha parlato a HLN di Eden Hazard:“I suoi infortuni provengono dallo stress che si prova a giocare in un club come il Real Madrid. La pressione può influenzare i muscoli, il suo corpo ha superato il limite”. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildella Nazionale Belga Kris Van Crombrugge ha parlato a HLN di Eden:“Iprovengonoche si prova a giocare in un club come il Real Madrid. La pressione può influenzare i muscoli, il suo corpo ha superato il limite”. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

giovannibrenteg : @SStefano93 Questo è il suo gioco. I centrocampisti devono essere dei soldatini che eseguono gli ordini. Se avesse… - Renzoo1384 : @cippiriddu @BILI86563174 @deliux9 @MTibete Secondo me da noi ha schierato squadre ben più offensive di queste... P… - AndreaInterNews : @Radionowhere5 Ma se lo aveva praticamente preso? Dai, su. Hazard ha calciato male rispetto alle sue qualità, ad Ha… - AndreaInterNews : @Radionowhere5 Non esiste la scelta di 'non tuffarsi'. Handanovic ha scelto di 'tuffarsi dopo'. Ha perso una frazio… - Renzoo1384 : @luca_leoni1 @ticoti70 @90ordnasselA Però Luca, e ti parlo da ex portiere pure io, secondo me Handa è stato 'tratto… -

Ultime Notizie dalla rete : Hazard secondo HTTP/1.1 Server Too Busy