Harry e Meghan, divorzio in vista? A marzo sarà ufficiale (Di lunedì 30 novembre 2020) Voci di divorzio riempiono le pagine dei tabloid inglesi, che insistono sul fatto che per Harry e Meghan Markle sia finita in modo definitivo. La coppia dei duchi di Sussex ha abbandonato da quasi un anno la Famiglia Reale alla ricerca dell'indipendenza finanziaria e della serenità famigliare, ma ci sono veramente riusciti? Aria di divorzio per Harry e Meghan Markle Harry e Meghan Markle hanno deciso di abbandonare la Famiglia Reale lo scorzo marzo. I due hanno in tal modo rinunciato al loro ruolo di reali senior, impegnati a supportare le attività della regina Elisabetta. Ma secondo i tabloid, proprio la Sovrana, che nei mesi scorsi si era mostrata aperta e disponibili nei confronti dei nipoti, adesso ha detto "basta". La coppia dei ...

HARRY (e Meghan Markle), WILLIAM (e Kate Middleton): CRAVATTE TOP Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Harry e Meghan, divorzio in vista? A marzo sarà ufficiale

