Hai un'idea innovativa da sperimentare? Come ottenere la deroga speciale per startup (Di lunedì 30 novembre 2020) startup (Getty Images)Una deroga speciale di cui le startup, imprese, università e centri di ricerca, italiani e stranieri, potranno godere se vogliono sperimentare un progetto innovativo nel Belpaese. Al posto di lunghi iter autorizativi, ora basta il via libera del Dipartimento per la trasformazione digitale e al ministero dello Sviluppo economico i quali, dopo una valutazione approfondita e eventuale richiesta di ulteriori chiarimenti, potranno approvare il progetto. È questo il cuore di Sperimentazione Italia, la norma che consente collaudi e test in ambienti "protetti" e recinti sicuri, favorendo le prove sul campo ma tutelando cittadini e consumatori. A permettere queste opportunità è l'articolo 36 del decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 (Semplificazione e innovazione digitale) convertito ...

