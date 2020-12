Habemus Mes: accordo in Eurogruppo. M5s borbotta ma dice sì (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra passato un secolo dall’anno scorso, quando esattamente prima di Natale il neonato governo Pd-M5s si trovava ad affrontare la prima prova difficile d’epoca pre-pandemica: la riforma del Mes, cavallo di battaglia della Lega che riuscì a trascinare anche i cinquestelle. In tutt’altro clima, con il disco verde del Movimento, con un altro presidente dell’Eurogruppo – l’irlandese Pascal Donohoe al posto del portoghese Mario Centeno - oggi i ministri finanziari della zona euro hanno trovato il fatidico accordo sulla revisione del Salva Stati: nel giro di poche ore. I partner europei hanno accolto il ministro italiano Roberto Gualtieri senza il minimo dubbio che avrebbe portato il sì di Roma, convinti fin dall’anno scorso che il sostegno italiano andava solo lasciato ‘lievitare’. Un surplus di discussione oggi è stato necessario sul ‘backstop’, il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra passato un secolo dall’anno scorso, quando esattamente prima di Natale il neonato governo Pd-M5s si trovava ad affrontare la prima prova difficile d’epoca pre-pandemica: la riforma del Mes, cavallo di battaglia della Lega che riuscì a trascinare anche i cinquestelle. In tutt’altro clima, con il disco verde del Movimento, con un altro presidente dell’– l’irlandese Pascal Donohoe al posto del portoghese Mario Centeno - oggi i ministri finanziari della zona euro hanno trovato il fatidicosulla revisione del Salva Stati: nel giro di poche ore. I partner europei hanno accolto il ministro italiano Roberto Gualtieri senza il minimo dubbio che avrebbe portato il sì di Roma, convinti fin dall’anno scorso che il sostegno italiano andava solo lasciato ‘lievitare’. Un surplus di discussione oggi è stato necessario sul ‘backstop’, il ...

Gualtieri ferma il tedesco Scholz sulla flessibilità per i 'bail in' bancari. Ma ora la preoccupazione dei ministri Ue è sul recovery fund bloccato da Polonia e Ungheria ...

