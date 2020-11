“Ha tentato di investirmi con la sua auto”. Marina La Rosa, il racconto choc a Domenica Live: Barbara D’Urso col cuore in gola (Di lunedì 30 novembre 2020) Da brividi il racconto di Marina La Rosa: “Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore”. Inizia così il post con cui Marina La Rosa ha raccontato in un post sui social, in un post, le violenze subite. Ora, per approfondire la situazione e spiegare l’accaduto e anche le emozioni provate La Rosa ha scelto Domenica Live. Il racconto passa per lividi, graffi, violenze, bugie dette per nascondere le vere cause di quelle ferite ai genitori e “giustificazioni” che dava a se stessa. “Appena rientravo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Da brividi ildiLa: “Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore”. Inizia così il post con cuiLaha raccontato in un post sui social, in un post, le violenze subite. Ora, per approfondire la situazione e spiegare l’accaduto e anche le emozioni provate Laha scelto. Ilpassa per lividi, graffi, violenze, bugie dette per nascondere le vere cause di quelle ferite ai genitori e “giustificazioni” che dava a se stessa. “Appena rientravo ...

Giorgiolaporta : Hanno preso i voti urlando nelle piazza ‘mai col #Pd’ e stanno entrando nel #Pd europeo. Il #m5s ha tentato col gru… - IMoresi : RT @g_keyb: Cuomo, fanatico governatore dem di New York, ha tentato di impedire l'accesso ai luoghi di culto con la solita scusa mondialist… - MattTMagistelli : @il_cupo se dipendeva da gigio penso che li salvava, il fatto è che non siamo un paese sovrano, la UE non vuole pro… - too_xedo : Pablo però ha scelto con il cuore povera stella, ha tentato di assecondare più o meno quello che ritiene sommamente… - NatiAndrea13 : RT @alessia94raf: Croccantino è sempre stato felice di vedere il rapporto tra Tommaso e Francesco, non è MAI stato geloso e non ha mai tent… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha tentato Navalny verso Berlino. I medici russi: «Non c'è stato avvelenamento Il Manifesto