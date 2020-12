Guido Longo, il super poliziotto che ha sgominato i Casalesi commissario per la Sanità in Calabria (Di lunedì 30 novembre 2020) Guido Longo è il nuovo commissario per l’emergenza Sanità in Calabria. Longo ha 68 anni ed è nato a Catania. Si è laureato in giurisprudenza all’Università del capoluogo etneo ed è abilitato all’esercizio della professione forense. Vincitore di concorso, accede, nel 1978, alla carriera di Funzionario di Pubblica Sicurezza. Nel 1979 gli viene attribuito il premio “Luigi Calabresi” quale migliore allievo della Scuola superiore di Polizia. Sempre nello stesso anno, viene assegnato alla Questura di Reggio Calabria con l’incarico di dirigere una Sezione della locale Squadra Mobile, successivamente, sempre della locale Squadra Mobile, ricopre l’incarico di dirigente della Sezione Omicidi, coordinando importantissime operazioni di rilievo internazionale. Dopo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020)è il nuovoper l’emergenzainha 68 anni ed è nato a Catania. Si è laureato in giurisprudenza all’Università del capoluogo etneo ed è abilitato all’esercizio della professione forense. Vincitore di concorso, accede, nel 1978, alla carriera di Funzionario di Pubblica Sicurezza. Nel 1979 gli viene attribuito il premio “Luigi Calabresi” quale migliore allievo della Scuolaiore di Polizia. Sempre nello stesso anno, viene assegnato alla Questura di Reggiocon l’incarico di dirigere una Sezione della locale Squadra Mobile, successivamente, sempre della locale Squadra Mobile, ricopre l’incarico di dirigente della Sezione Omicidi, coordinando importantissime operazioni di rilievo internazionale. Dopo ...

