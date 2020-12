Guardiola: «Voglio il City migliore in Champions. Cancelo? Impatto incredibile» (Di lunedì 30 novembre 2020) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa vigilia del match di Champions League contro il Porto Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa vigilia del match di Champions League contro il Porto. PORTO – «Abbiamo 19 giocatori della prima squadra a disposizione e tutti viaggeranno con noi. Il Porto è un avversario davvero difficile e abbiamo bisogno della squadra migliore. Cercheremo di ottenere il primo posto nella fase a gironi ma l’importante è qualificarci agli ottavi. Vogliamo mantenere il nostro ritmo: la Premier League è la priorità in termini generali, ma la partita deve essere giocata nelle migliori condizioni possibili. Sarà sicuramente una sfida dura, fisica. Il Porto ha uno spirito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Pep, allenatore del Manchester, ha parlato in conferenza stampa vigilia del match diLeague contro il Porto Pep, allenatore del Manchester, ha parlato in conferenza stampa vigilia del match diLeague contro il Porto. PORTO – «Abbiamo 19 giocatori della prima squadra a disposizione e tutti viaggeranno con noi. Il Porto è un avversario davvero difficile e abbiamo bisogno della squadra. Cercheremo di ottenere il primo posto nella fase a gironi ma l’importante è qualificarci agli ottavi. Vogliamo mantenere il nostro ritmo: la Premier League è la priorità in termini generali, ma la partita deve essere giocata nelle migliori condizioni possibili. Sarà sicuramente una sfida dura, fisica. Il Porto ha uno spirito ...

