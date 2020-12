Grande Fratello Vip torna anche il venerdì, rivoluzione nei palinsesti di Canale 5 (Di lunedì 30 novembre 2020) Mediaset rivoluzione il suo palinsesto di dicembre con una mossa non troppo a sorpresa ripropone il secondo appuntamento del Grande Fratello Vip, ma sposta la messa in onda della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua e dello show Al Together Now, tra promossi e bocciati. Primo punto da affrontare, il Grande Fratello Vip quest’anno sta andando benissimo, funziona e si calcola che i nuovi ingressi daranno ulteriore linfa al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quindi perché ridurre a un giorno soltanto la diretta serale? Appunto, perché? Così Mediaset decide di rivoluzionare il suo palinsesto di dicembre tra promossi e bocciati. GFVip, finalmente arriva Cristiano Malgioglio: anticipazioni 30 novembre Allora super promossi con il massimo dei voti, il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 30 novembre 2020) Mediasetil suo palinsesto di dicembre con una mossa non troppo a sorpresa ripropone il secondo appuntamento delVip, ma sposta la messa in onda della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua e dello show Al Together Now, tra promossi e bocciati. Primo punto da affrontare, ilVip quest’anno sta andando benissimo, funziona e si calcola che i nuovi ingressi daranno ulteriore linfa al reality di5 condotto da Alfonso Signorini. Quindi perché ridurre a un giorno soltanto la diretta serale? Appunto, perché? Così Mediaset decide di rivoluzionare il suo palinsesto di dicembre tra promossi e bocciati. GFVip, finalmente arriva Cristiano Malgioglio: anticipazioni 30 novembre Allora super promossi con il massimo dei voti, il ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - Im_ImErUb : Comunque questo lunedì è meno tragico del solito solo perché stasera entrerà nuovamente Cristiano Malgioglio nella… - TreStelle1 : Grande fratello vip: TV spazzatura allucinante, ma poi vip per cosa? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy