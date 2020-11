Grande Fratello Vip doppio appuntamento | Reality sfida The Voice Senior (Di lunedì 30 novembre 2020) Grande Fratello Vip sembra continuare a cambiare completamente la scelta del suo palinsesto tornando così al classico doppio appuntamento. Alfonso Signorini continua ancora una volta a cambiar le carte in tavola nei confronti del Reality firmato Mediaset e Canale 5. Nelle ultime settimane infatti, sono stati tantissimi i cambiamenti apportati per la casa più spiata d’Italia che, hanno lasciato gli stessi concorrenti molto sorpresi ma anche turbati. Alfonso Signorini insieme alla regia ha così deciso di prolungare la messa in onda del programma puntando a spengere le luci della casa direttamente a Febbraio 2021. Una scelta inaspettata ma soprattutto sconvolgente per i concorrenti che, hanno appreso la notizia solamente durante la scorsa settimana. Grande Fratello Vip ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020)Vip sembra continuare a cambiare completamente la scelta del suo palinsesto tornando così al classico. Alfonso Signorini continua ancora una volta a cambiar le carte in tavola nei confronti delfirmato Mediaset e Canale 5. Nelle ultime settimane infatti, sono stati tantissimi i cambiamenti apportati per la casa più spiata d’Italia che, hanno lasciato gli stessi concorrenti molto sorpresi ma anche turbati. Alfonso Signorini insieme alla regia ha così deciso di prolungare la messa in onda del programma puntando a spengere le luci della casa direttamente a Febbraio 2021. Una scelta inaspettata ma soprattutto sconvolgente per i concorrenti che, hanno appreso la notizia solamente durante la scorsa settimana.Vip ...

