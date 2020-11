Grande Fratello Vip, Dayane Mello lascia la Casa? Caos nella Notte (VIDEO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Dayane Mello è pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, sebbene alcuni inquilini abbiano cercato di persuaderla a rimanere nel reality show di Canale5. Leggi su comingsoon (Di lunedì 30 novembre 2020)è pronta are ladelVip, sebbene alcuni inquilini abbiano cercato di persuaderla a rimanere nel reality show di Canale5.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - Bella47707753 : RT @_lafra_: Signore e Signori, ecco a voi, i finalisti di questa edizione del Grande Fratello. #GFVIP - xsomerhalder_ : Ho sognato sto tipo che mentre ero a scuola si avvicina a me e mi fa ‘volevo dirti che mi piaci e sò che ti piace a… -