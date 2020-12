Grande Fratello Vip, Dayane Mello abbandonerà la casa: le sue parole! (Di lunedì 30 novembre 2020) La notizia del prolungamento del “Grande Fratello Vip” ha sconvolto tutti i concorrenti. Si aspettavano di dover tornare alla loro normalità a partire da fine dicembre, invece tutto è rimandato a metà febbraio. Molti di loro sono alle prese con fervide riflessioni per decidere il loro futuro nel reality di Canale 5: la produzione, infatti, ha dato la possibilità a chi vorrà di “ritirarsi” e decidere di non continuare la loro avventura. Se molti di loro sono convinti dal rimanere (come Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, Rosalinda, Andrea Zelletta, Stefania Orlando), tanti altri sono presi dall’incertezza (come Francesco Oppini). Soprattutto chi ha dei figli fuori dalla casa di Cinecittà sta pensando di mollare tutto. Dayane Mello, per esempio, sembra abbastanza convinta dall’idea di voler rinunciare ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020) La notizia del prolungamento del “Vip” ha sconvolto tutti i concorrenti. Si aspettavano di dover tornare alla loro normalità a partire da fine dicembre, invece tutto è rimandato a metà febbraio. Molti di loro sono alle prese con fervide riflessioni per decidere il loro futuro nel reality di Canale 5: la produzione, infatti, ha dato la possibilità a chi vorrà di “ritirarsi” e decidere di non continuare la loro avventura. Se molti di loro sono convinti dal rimanere (come Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, Rosalinda, Andrea Zelletta, Stefania Orlando), tanti altri sono presi dall’incertezza (come Francesco Oppini). Soprattutto chi ha dei figli fuori dalladi Cinecittà sta pensando di mollare tutto., per esempio, sembra abbastanza convinta dall’idea di voler rinunciare ...

