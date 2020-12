Grande Fratello Vip | chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 novembre 2020) Chiildel televoto della quinta edizione delVip dopo il ritiro di Flavia Vento, le squalifiche di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini e le eliminazioni di Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Myriam Catania, Matilde Brandi, Guenda Goria, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck? In nomination sono finiti in 7: Dayane Mello, Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò, Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Elisabetta Gregoraci. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Dayane, Selvaggia, Francesco, Rosalinda, Enock, Andrea ed Elisabetta! #GFVIP pic.twitter.com/yICgFh0XAn —(@) November 24, 2020 Il televoto è in positivo, ...