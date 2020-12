Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta: lo sapete che lavoro fa? (Di martedì 1 dicembre 2020) Non immaginereste mai cosa faceva prima di diventare famoso, incredibile Andrea Zelletta è certamente uno dei grandi protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è entrato rimanendo quasi sempre in disparte all’inizio, tanto da essere preso in giro dal web, ed essere chiamato comodino. Per indicare un mobile a cui presenza passa spesso inosservata. Andrea Zelletta, sapevate che lavoro fa?Però nelle ultime settimane, Andrea è riuscito lentamente ad emergere in mezzo al gruppo, diventando parte integrante di esso e soprattutto iniziando a guadagnarsi il favore del pubblico e la stima dei compagni. Nel frattempo però la curiosità del pubblico cresce su quella che è la sua vita privata. In particolare la ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Non immaginereste mai cosa faceva prima di diventare famoso, incredibileè certamente uno dei grandi protagonisti di questa nuova edizione delVip. Il ragazzo è entrato rimanendo quasi sempre in disparte all’inizio, tanto da essere preso in giro dal web, ed essere chiamato comodino. Per indicare un mobile a cui presenza passa spesso inosservata., sapevate chefa?Però nelle ultime settimane,è riuscito lentamente ad emergere in mezzo al gruppo, diventando parte integrante di esso e soprattutto iniziando a guadagnarsi il favore del pubblico e la stima dei compagni. Nel frattempo però la curiosità del pubblico cresce su quella che è la sua vita privata. In particolare la ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - LaDeny_ : RT @NanaKleinfraink: Vergognosi. Vergognoso il Grande Fratello per aver commentato così la questione di Giulia, vergognoso Pupo, con i suo… - StefyOrlyQueen : RT @GiuliaSalemi93: Di questo passo fra due anni mi verranno a rinfacciare che sono stata a scrocco per settimane nella casa del Grande Fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy