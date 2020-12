Grande Fratello Vip, a difendere Pupo ci pensa Maurizio Costanzo (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo l'ennesima battuta al pepe del cantante durante l'ultimo appuntamento col Grande Fratello, il presentatore Maurizio Costanzo ha voluto prendere le sue difese. Leggi su comingsoon (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo l'ennesima battuta al pepe del cantante durante l'ultimo appuntamento col, il presentatoreha voluto prendere le sue difese.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - Giacomo86698637 : Vi piacerebbe un’edizione del grande fratello con ragazzi d’età come quelli del collegio ? Secondo me ci sarebbero… - browniemiaa : RT @trashandrama: Le mie coetanee condividono post di Mamme Pancine e MioBimbo, io condivido post di uomini e donne e grande fratello. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy