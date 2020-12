Grande Fratello Vip 5, in onda il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno (Di lunedì 30 novembre 2020) La corrazzata del Grande Fratello Vip 5 non si ferma più e sembra voler battere ogni tipo di record e non solo sugli ascolti. Il reality show più longevo della tv italiana, in onda su Canale Cinque e condotto da Alfonso Signorini, si sarebbe dovuto prendere una pausa dalla doppia puntata settimanale e invece, già da questa settimana, tornerà a far compagnia al pubblico da casa e al popolo di Twitter sia il lunedì che il venerdì. Tale decisione è stata presa dai vertici di ‘Mediaset’, dopo che sono usciti gli ascolti e lo share di venerdì 27 novembre. La fiction ‘Il silenzio dell’acqua’, nello specifico, non è riuscita a vincere la gara dello share di venerdì scorso, nonostante la messa in onda della prima puntata della seconda stagione. Per contrastare l’alta percentuale di audience fatta dalla tv di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) La corrazzata delVip 5 non si ferma più e sembra voler battere ogni tipo di record e non solo sugli ascolti. Il reality show più longevo della tv italiana, insu Canale Cinque e condotto da Alfonso Signorini, si sarebbe dovuto prendere una pausa dalla doppia puntata settimanale e invece, già da questa settimana, tornerà a far compagnia al pubblico da casa e al popolo di Twitter sia il lunedì che il venerdì. Tale decisione è stata presa dai vertici di ‘Mediaset’, dopo che sono usciti gli ascolti e lo share di venerdì 27 novembre. La fiction ‘Il silenzio dell’acqua’, nello specifico, non è riuscita a vincere la gara dello share di venerdì scorso, nonostante la messa indella prima puntata della secstagione. Per contrastare l’alta percentuale di audience fatta dalla tv di ...

