Grande Fratello, le parole del conduttore in merito al Natale all'interno della casa più spiata d'Italia (Di martedì 1 dicembre 2020) Signorini ha parlato del prolungamento del programma, soffermandosi sul fatto che i vipponi continueranno la propria esperienza anche a Natale. GF Vip, Signorini ai concorrenti: “Il 25 dicembre non sarete soli” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Signorini ha parlato del prolungamento del programma, soffermandosi sul fatto che i vipponi continueranno la propria esperienza anche a. GF Vip, Signorini ai concorrenti: “Il 25 dicembre non sarete soli” su Notizie.it.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - Chiara98147500 : RT @Rem_MadeofPaper: Malgy 'Io me me vado eh, non me ne frega un gacchio del Grande Fratello' ADORO #GFVIP - lonelyghvsts : pensando al fatto che questi due non potranno fare il grande fratello insieme?? #GFVIP -