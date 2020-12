Gli iPhone con l’acqua si danneggiano. Apple multata: dovrà pagare 10 milioni di euro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Gli iPhone resistono all’acqua? Non proprio o almeno non sempre come invece pubblicizzato dalla Apple, che in certi casi neppure garantisce la riparazione gratuita dei cellulari danneggiati dopo ben poco consigliabile “bagnetto”. Così l‘Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un’istruttoria, ha sanzionato Apple International e Apple Italia per due distinte pratiche commerciali giudicate scorrette. Adesso dovranno pagare 10 milioni di euro perché, come spiegato nella nota dell’Antitrust, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati esaltavano la caratteristica di risultare resistenti all’acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e un metro (a seconda del modello) e addirittura fino a 30 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Gliresistono al? Non proprio o almeno non sempre come invece pubblicizzato dalla, che in certi casi neppure garantisce la riparazione gratuita dei cellulari danneggiati dopo ben poco consigliabile “bagnetto”. Così l‘Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un’istruttoria, ha sanzionatoInternational eItalia per due distinte pratiche commerciali giudicate scorrette. Adesso dovranno10diperché, come spiegato nella nota dell’Antitrust, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati esaltavano la caratteristica di risultare resistenti alper una profondità massima variabile tra 4 metri e un metro (a seconda del modello) e addirittura fino a 30 ...

