Gli anni Settanta in due film visti al Torino Film festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Piccoli flash dalappena concluso: l’asciuttezza e la scarnificazione dei dueche hanno raccolto i premi maggiori, l’iraniano-canadese Botox, vincitore assoluto, e il messicano Sin señas particulares cui è andato il premio della Giuria; alcune originali idee per i documentari, per esempio Pino di Walter Fasano o Dear Werner di Pablo Maqueda, due gesti d’affetto, assai diversi tra loro, per due grandi esponenti dell’arte visiva come Pino Pascali e Werner Herzog. E poi, ancora, un ritorno indietro agli, che il cinema italiano sembra voler fare per sistemare i conti con la coscienza di un’epoca. Bisogna ancora elaborare la memoria di quel decennio sanguinoso e martoriato, ma anche carico della rabbia e delle ...