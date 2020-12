Giovanni Ciacci positivo al covid 19 confessa di aver preparato la valigia in caso di ricovero (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 30 novembre 2020, Barbara d’Urso si è collegata con il suo opinionista e amico Giovanni Ciacci che sabato ha scoperto di essere positivo al covid 19. Non aveva nessun sintomo e tutt’ora non ha sintomi ( anche se la voce sembra essere molto provata) ma ha scoperto la positività in seguito ai tamponi di controllo che chi lavora nel mondo della tv deve fare di continuo per controllare il suo stato di salute. Sabato quindi Ciacci ha scoperto di essere positivo al covid 19 e oggi spiega a Barbara che non si spiega ancora dove possa essersi contagiato. Tra l’altro poche ore prima aveva fatto un altro tampone, per essere protagonista proprio del programma di Canale 5. “E’ come una valanga che ti arriva addosso e ti travolge” ha detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 30 novembre 2020, Barbara d’Urso si è collegata con il suo opinionista e amicoche sabato ha scoperto di essereal19. Non aveva nessun sintomo e tutt’ora non ha sintomi ( anche se la voce sembra essere molto provata) ma ha scoperto la positività in seguito ai tamponi di controllo che chi lavora nel mondo della tv deve fare di continuo per controllare il suo stato di salute. Sabato quindiha scoperto di essereal19 e oggi spiega a Barbara che non si spiega ancora dove possa essersi contagiato. Tra l’altro poche ore prima aveva fatto un altro tampone, per essere protagonista proprio del programma di Canale 5. “E’ come una valanga che ti arriva addosso e ti travolge” ha detto ...

