Giovanni Ciacci positivo al Coronavirus piange a Pomeriggio5: "Ho la valigia pronta per l'ospedale" (Di lunedì 30 novembre 2020) Giovanni Ciacci positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata via social qualche ora fa ma è a Pomeriggio5 che l'opinionista fa il suo annuncio ufficiale a Pomeriggio5. In collegamento con l'amica Barbara d'Urso, Giovanni Ciacci conferma di essere positivo al Coronavirus, una notizia che è arrivata come una valanga che ha stravolto la sua vita: "I protocolli, avvisare tutti quelli con cui si è stati in contatto, sentirsi in colpa, tutto questo arriva all'improvviso e ti sconvolge". Giovanni Ciacci si mostra con una mascherina abbassata in collegamento su Canale5 ma Barbara d'Urso lo spinge a rivelare di essere stato costretto a tagliare il suo pizzetto blu per via di un sintomo ...

