Giornata mondiale contro l’Aids, nel 2019 38 milioni di persone positive e quasi 700mila morti per cause collegate all’Hiv (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel 2019 sono state 38 milioni le persone sieropositive nel mondo, 1,7 milioni le nuove diagnosi e 690mila le persone morte per cause collegate all’Hiv. Un prezzo molto alto lo pagano i bambini e gli adolescenti, i più trascurati e spesso senza accesso alle cure, come emerge dai dati presentati da Oms e Unicef in occasione della Giornata mondiale dell’Aids, che si celebra il 1 dicembre. L’anno scorso 320.000 bambini e adolescenti sono rimasti contagiati dall’Hiv, 1 ogni 100 secondi, ma come denuncia l’Unicef, poco più della metà dei bambini nel mondo ha avuto accesso alle terapie salvavita, molto al di sotto della copertura offerta alle madri (85%) e agli adulti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelsono state 38lesieronel mondo, 1,7le nuove diagnosi e 690mila lemorte per. Un prezzo molto alto lo pagano i bambini e gli adolescenti, i più trascurati e spesso senza accesso alle cure, come emerge dai dati presentati da Oms e Unicef in occasione delladel, che si celebra il 1 dicembre. L’anno scorso 320.000 bambini e adolescenti sono rimasti contagiati d, 1 ogni 100 secondi, ma come denuncia l’Unicef, poco più della metà dei bambini nel mondo ha avuto accesso alle terapie salvavita, molto al di sotto della copertura offerta alle madri (85%) e agli adulti ...

FiorellaMannoia : Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo… - amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’Aids, nel 2019 38 milioni di persone positive e quasi 700mila morti per cause collegate… - MeValeblu : RT @PE_Italia: ??'Aumentare la consapevolezza sulla pena di morte è un dovere morale e un impegno culturale indispensabile per tutti, soprat… - ADM_assdemxmi : RT @Deputatipd: Pena di morte è disumana e non tollerabile. Abolizione a livello globale è atto di civiltà. Oggi, per la Giornata mondiale… -